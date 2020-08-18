Antalya'da kapalı pazarda 'içeriye girmeye korktum' dedirten görüntüler Antalya'da tüm uyarı ve denetimlere rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmeyen pazarda, bazı vatandaşların da maske takmadığı gözlendi.

Antalya'da tüm uyarı ve denetimlere rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmeyen pazarda, bazı vatandaşların da maske takmadığı gözlendi. Pazara alışveriş yapmaya gelen yaşlı bir kadın, "İçeriye girmeye korktum" dedi.

Yerleşik Rus vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Daha önce önlemlerin olduğu pazarın giriş çıkışlarında bariyerler dışında herhangi bir önlem alınmadığı gözlendi. Pazar içerisinde de vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı, bazı vatandaşların ve esnafın maske takmadığı gözlendi. Oluşan tablo bazı vatandaşları tedirgin etti. Bazı vatandaşlar pazar içerisindeki kalabalığı görünce alışverişini marketlerden yapmayı tercih etti.

"Girmeye korktum"

Pazara gelip girmekten vazgeçen Nezire Baytar, "Mesafeyi korusunlar, maske taksınlar. Pazara girmeye korktum. Akşamüstü ucuz diye daha çok geliyorlar. Maske takmayanlar da çok. Çocuklarım bana kızıyor, marketten al diyorlar." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA