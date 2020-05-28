Antalya'da kapalı olan oteller 2020 sezonuna hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da kapalı olan oteller 2020 sezonuna hazır

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, korona virüsle mücadele kapsamında kontrollü olarak normalleşme sürecine girmeye hazırlanıyor.

Antalya'da kapalı olan oteller 2020 sezonuna hazır
28.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:45

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, korona virüsle mücadele kapsamında kontrollü olarak normalleşme sürecine girmeye hazırlanıyor. 2020 sezonu planlamalarını yapmaya başlayan otellerin havuz başı ile sahillerdeki şezlonglar ve restoranlardaki masalar gibi ortak kullanım alanları da sosyal mesafe kurullarına göre dizayn ediliyor.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de alınan önlemlerle vaka sayılarında düşüş gözlendi. Normalleşme takvimini açıklaması ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haziran ayında turizm sezonunu açmayı planlamasıyla Antalya'daki turizmciler 2020 sezonuna merhaba diyebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Antalya'nın ünlü turizm destinasyonlarından olan Alanya'daki otellerde sezon hazırlıklarında havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar bütün alanlar tek tek elden geçiriliyor. Tadilatlarda özellikle dikkat edilen konuların başında hijyen gelirken, havuz başlarındaki şezlonglar ve restoranlardaki masalar gibi ortak kullanım alanları sosyal mesafeye uygun hale getiriliyor. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde masa sandalye aralıkları, şezlong aralıkları tek tek metreyle ölçülerek kurallara uygun olarak dizayn ediliyor.

"ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ ANCAK NORMALLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Ocak ayından beri pandemi sıkıntısının devam ettiğini söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı aynı zamanda Club Paradiso Otel Genel Müdürü Mehmet Dahaoğlu, korona virüs sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada hayatı alt üst ettiğini aktardı. Dahaoğlu, "Bilmediğimiz bir düşmanla karşı karşıyayız. Tabii turizm sektörü en çok etkilenen sektörlerin arasında keza oteller çok etkilendi. Normalde bizler mart ayı itibariyle otellerimizi sezona hazırlardık. Fakat bu sene halen hazırlığımız devam ediyor, bir türlü bitiremedik. Çünkü önümüzü göremiyoruz ancak normalleşme süreci devam ediyor" dedi.

"GÜVENLİ ÜLKE, GÜVENLİ TATİL, GÜVENLİ KIYI BİLİNCİNDE YOLA ÇIKTIK"

Korona virüs tedbirleri kapsamında otellerle ilgili yeni genelgelerin yayınlandığını aktaran Dahaoğlu, "Otellerde sertifikasyon programlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Departman müdürleriyle yapmış olduğumuz toplantıda bu genelgedeki maddeleri tek tek ele aldık. Burada en önemli nokta sosyal mesafe zira 1.5 metre mesafe kuralına mutlaka uymamız gerekiyor. Özelikle misafirlerimizin lobi, restoran, havuz ve sahil gibi ortak kullanım alanlarında mesafe kuralının önemine dikkat çekiyoruz. Bunla ilgili elimizde metreyle müşterimizin ortak kullanım alanlarını dolaşarak çeşitli düzenlemeler yapıyoruz. Otelde düzenleme ve hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda misafirlerimizin de bilgilendirmeleri çok önemli rol oynuyor. Bizler güvenli ülke, güvenli tatil, güvenli kıyı bilincinde yola çıktık. Güvenli turizmi vurgulamak zorundayız. Ben inanıyorum ki bu sürece misafirlerimiz çok çabuk alışacaktır" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN ÜLKEMİZE TURİST GÖNDEREN ÜLKELERİN KARARI"

Türkiye'ye turist gönderen ülkelerin alacakları kararlarında çok önemli olduğu ifade eden Dahaoğlu, şunları söyledi:

"Normalleşme süreci devam ediyor ancak biz ne yaparsak yapalım önemli olan ülkemize turist gönderen ülkelerin almış olduğu kararlar. Bu kapsamda da serbest dolaşım izinlerinin verilmesi gerekiyor. En çok ülkemize Rusya ve Almanya'dan turist geliyordu. Onlarda da normalleşme süreci başladı fakat henüz uçaklarla ilgili bir karar verilmiş durumda değil. Operatörler henüz paket satışı yapamıyorlar. Umut ediyoruz ki kısa süre sonra da Türkiye ile ilgili tatil satışları başlar."

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Haber
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Jülide Sarıeroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seren Serengil Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Michael Jordan Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Balık Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: Antalya'da kapalı olan oteller 2020 sezonuna hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 09:46:10. #1.15#
title