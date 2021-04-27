Antalya'da kanser ilaçları dolandırıcısı tutuklandı
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Antalya'da kanser ilaçları dolandırıcısı tutuklandı

Antalya'da kanser ilaçları dolandırıcısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da eczanelerden kanserli hastaların kimlik bilgileriyle aldığı ilaçları, başkalarına satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da eczanelerden kanserli hastaların kimlik bilgileriyle aldığı ilaçları, başkalarına satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent merkezindeki bir eczanenin kalfası M.A, 27 bin 319 lira değerindeki kanser ilaçlarının imza karşılığı verilmesine rağmen sahiplerine ulaşmaması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, kanserli hastalara ait kimlik bilgileriyle ilaç alan kişinin D.Ö. olduğu tespit edildi. Aldığı bu ilaçları başkalarına sattığı belirlenen D.Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin özellikle Adana ve Mersin'de yaşayan kanser hastalarının kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.Ö.'nün, 4 eczaneden aynı yöntemle ilaç alıp, dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Antalya'da kanser ilaçları dolandırıcısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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