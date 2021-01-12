Antalya'da kanalizasyon çalışmasını izlerken silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

Antalya'da kanalizasyon çalışmasını izlerken silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi 582 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın önündeki kanalizasyon çalışması için çukur kazan işçilerin başında bekleyen apartman sakini Doğan Tutku (52), açılan ateş sonucu omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırılan Tutku'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Apartman sakinlerinden Ulaş Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Tutku'nun bir anda omzunun kanamaya başladığını, baktıklarında silahla yaralandığını anladıklarını söyledi.

Vidanjörün şoförü Yusuf Arık ise işçilerin başında duran Tutku'nun bir anda "sırtım" diyerek omzunu tuttuğunu, sonrasında kan akmaya başladığını dile getirdi.

Vidanjörün camına da kurşun isabet ettiğini anlatan Arık, "Biz de bir şey anlamadık. Bir anda oldu. Kurşun birimizin başına gelebilirdi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş