Antalya'da kanalda kaybolan genci arama çalışmaları sırasında iki deniz polisi yaralandı Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları sırasında iki deniz polisi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları sırasında iki deniz polisi yaralandı.

Akıntıya kapılarak kaybolan Sezgin Andariman'ı bulmak için sabahın erken saatlerinde çalışmalar yeniden başlatıldı.

Arama çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfından dalgıçların yanı sıra AKUT da destek verdi.

Çalışmalar sırasında dalış yapan iki deniz polisi, açık bırakılan baraj kapağı nedeniyle akıntıya kapıldı.

Sürüklenen polislerden biri yüzünden, diğeri de kaburgalarından yaralandı. Meslektaşlarınca kanaldan çıkarılan dalgıçlar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Baraj kapakları açıldı, su boşaltılıyor"

İHH Arama Kurtarma Eğitim ve Saha Koordinatörü Erdal Altıntaş, AA muhabirine, çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Dalgıçların su altında, su üstü ekiplerinin de kano ve zodyak botla gözlem yaparak çalışmaları sürdürdüğünü belirten Altıntaş, şunları dile getirdi:

"Suyun altı yosunlarla dolu. Birçok odacık var. Kanalın derinliği 5-6 metre civarında. Bitkilerin içinde arama yaparken dalgıçlarımız çok zorlanıyor. Kaybolan vatandaşımızın da bu bitkiler arasında kaldığını tahmin ediyoruz. Şu anda alt kısımdaki barajın kapakları açıldı ve su boşaltılıyor. İki saat içinde suyun derinliği bir metreye kadar inecek.

Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple tarayarak barajın bulunduğu yere kadar gideceğiz."

Bu arada, kayıp gencin yakınları, arama çalışmalarını takip ediyor.

Baraj Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta girdiği kanalda akıntıya kapılan Sezgin Andariman kaybolmuştu.

Kaynak: AA