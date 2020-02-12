Antalya'da kanadına balıkçı iğnesi takılan martı kurtarıldı
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Antalya'da kanadına balıkçı iğnesi takılan martı kurtarıldı

Antalya'da, sahile açılan Boğaçayı'nda kanadına olta takılan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

12.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:24
Antalya'da kanadına balıkçı iğnesi takılan martı kurtarıldı

'da, sahile açılan Boğaçayı'nda kanadına olta takılan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konyaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, Boğaçayı'nda misinaya dolanmış, kanadında da balıkçı iğnesi takılı martıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine Boğaçayı'na gelen itfaiye ekipleri, botla ulaştıkları martıyı dolandığı misinadan kurdardı, kanadındaki iğneyi de çıkardı.

Martı, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA
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