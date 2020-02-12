Antalya'da kanadına balıkçı iğnesi takılan martı kurtarıldı
Antalya'da, sahile açılan Boğaçayı'nda kanadına olta takılan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'da, sahile açılan Boğaçayı'nda kanadına olta takılan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konyaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, Boğaçayı'nda misinaya dolanmış, kanadında da balıkçı iğnesi takılı martıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine Boğaçayı'na gelen itfaiye ekipleri, botla ulaştıkları martıyı dolandığı misinadan kurdardı, kanadındaki iğneyi de çıkardı.
Martı, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.