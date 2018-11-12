Cani Adam, Eski Eşiyle Görüştüğünü İddia Ettiği Kişiyi Evine Çağırıp Kurşun Yağdırdı
Antalya'da Cihan G., ayrıldığı eşiyle görüştüğünü iddia ettiği İlkay Polat Sağır'ı, evine çağırdı. İkili arasında yaşanan tartışma ardından Cihan G., İlkay Polat Sağır'ı tabancayla öldürdü.
Antalya'da Cihan G. ayrıldığı eşinin görüştüğünü düşündüğü kişiyi evine çağırıp tabancayla öldürdü.Evden kırmızı bir otomobille kaçan Cihan G., aynı ilçede kısa sürede yakalandı.
EŞİYLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI
Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Barış Mahallesinde 2 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.
İddiaya göre, ayrıldığı eşinin İlkay Polat Sağır'la (32) görüştüğünü zanneden Cihan G., bu şahsı eve çağırdı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Cihan G., İlkay Polat Sağır'a tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
OLAY YERİNDEN KAÇARKEN YAKAYI ELE VERDİ
Evden kırmızı bir otomobille kaçan Cihan G., aynı ilçede kısa sürede yakalandı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Sağır'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Cihan G.'nin 3 çocuğu bakıcısının eşliğinde polis tarafından olay yerinden götürüldü. Cihan G.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.
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LAN ARKADAŞ WAHŞİ BATIMI ORASI EL RİNGO GRİNGO YANİ AFFETMEYEN KIZGIN ÖKÜZ MİSALİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yüce Allah bizleri,, muhafazakarların ve kadınların şerrinden korusun...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bırakın abi kadınlarla muhatap olmayın. Erkeklerin başına ne gelirse kadınlar yüzünden geliyor. Bırakın kendi başlarını yesinlerCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Çocuklarına analık yapan adam gibi adamCevap Yaz Yayından Kaldır
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benim ve esimin 2. evliligi 32 yildir bir aradayiz anlasamayan eslerin arada sevgi saygi kalmamissa bosanmakta evlenmek kadar dogal kabul edilmeli 30-40 yil önce insanlar cevre ve aile baskisi ile kolayca ayrilamazlardi ama ayrilanlarda bu günki gibi rahatca birbirini katletmezdi malesef toplumumuz gün gectikce cagdaslasacagina daha fazla cahillesiyor asabi ve acimaz oluyor kadini mali gibi görüyor onunda bir hayati oldugunu kabul etmiyorCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır