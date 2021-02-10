Son dakika haber! Kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü
10.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:00
Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Akseki ilçesinde kamyonun menfeze devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Akseki ilçesinde kamyonun menfeze devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Adem Gülsatar'ın kullandığı 07 AOE 439 plakalı kamyon, Akseki Geriş Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki menfeze devrildi.
Kazada, Gülsatar yaşamını yitirdi. Kamyonda yüklü olan domates ve biberler yol kenarına savruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu