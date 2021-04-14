Antalya'da kamyonetten uzun namlulu oyuncak tüfek gösteren 5 kişi yakalandı
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Antalya'da kamyonetten uzun namlulu oyuncak tüfek gösteren 5 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da kamyonetten uzun namlulu oyuncak tüfek gösteren 5 kişi yakalandı

Antalya'da seyir halindeki sürücülere gerçeğine benzeyen oyuncak uzun namlulu tüfek gösteren 5 kişi yakalandı.

Antalya'da seyir halindeki sürücülere gerçeğine benzeyen oyuncak uzun namlulu tüfek gösteren 5 kişi yakalandı.

Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan araçların sürücülerinden 07 GMB 77 plakalı kamyonetten kendilerine uzun namlulu tüfek gösterildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik araştırma sonucunda trafikte durdurduğu araçta arama yaptı.

Aramada, boncuk atan oyuncak tüfek ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.S.F. ile yanındaki 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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