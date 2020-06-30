Antalya'da kamyonette 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan bir kamyonette 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
30.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:08
Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan bir kamyonette 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolunda Konya istikametine seyreden bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada 4 bin litre kaçak akaryakıt, iki tank ve pompa ele geçirildi.
Araç sürücüsü U.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA