Antalya'da kamyonette 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan bir kamyonette 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan bir kamyonette 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolunda Konya istikametine seyreden bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin litre kaçak akaryakıt, iki tank ve pompa ele geçirildi. Araç sürücüsü U.B. gözaltına alındı. Kaynak: AA