Antalya'da kamyonette 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Antalya'da kamyonette 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'da kamyonette 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
06.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:50

Antalya'da bir kamyonetin kasasındaki tanklarda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Antalya'da bir kamyonetin kasasındaki tanklarda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Aksu İlçesi Güzelyurt Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada, kamyonetin kasa kısmında akaryakıt aktarımında kullanılan santrifüj pompa ve buna bağlı hortumlar ile 3 tankta 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Araç sahibi H.C, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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