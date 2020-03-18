Antalya'da kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı
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Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

Antalya'da kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

18.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:27
Antalya'da kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli Fethiye karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'nden Fethiye istikametine giden Mürsel Patlar (57) idaresindeki 07 LDD 17 plakalı kamyonet, Korkuteli-Fethiye kara yolunun 11'inci kilometresinde kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Kazada, kamyonetin sürücüsü Mürsel Patlar ile yanındaki oğlu Oğuz Kaan Patlar (23) yaralandı. Yaralılar, Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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