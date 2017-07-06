Antalya'da Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Y. yönetimindeki yüksek gerilim hattı kablosu taşıyan 52 K 1323 plakalı kamyon, Taşağıl Mahallesi Manavgat Caddesi'nde A.Ş'nin (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, olay yerinde yaşamını yitiren A.Ş'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Y, gözaltına alındı.