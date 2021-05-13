Antalya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Antalya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.K. (53) yönetimindeki 45 TD 771 plakalı kamyon, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda, U.S. (21) idaresindeki 07 NLM 59 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü U.S. yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.K, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçaklayan şahıs: Yaşananları hatırlamıyorum
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçaklayan şahıs: Yaşananları hatırlamıyorum
Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti
Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 12:39:19. #1.14#

title