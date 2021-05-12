ANTALYA'DA KAMYON İKİ ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ
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ANTALYA'DA KAMYON İKİ ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde peyzaj malzemeleri yüklü kamyon önce kamyonete ardından da park halindeki otomobile çarparak devrildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde peyzaj malzemeleri yüklü kamyon önce kamyonete ardından da park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonda yüklü malzemeler ise yola saçıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Manavgat-Antalya D-400 karayolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen ve peyzaj malzemeleri yüklü olan 07 YPP 95 plakalı kamyon önce kavşakta ışıklarda karşıya geçen Bayram Ali Kaymaz yönetimindeki 07 NMF 22 plakalı kamyonete, ardından da yol kenarında park halindeki 07 ADP 242 plakalı otomobile çarptı. Kamyon daha sonra yol ortasına devrilirken, üzerinde yüklü peyzaj malzemeleri ise yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun yol ortasında yan yatması nedeniyle Serik- Antalya karayolu bir süre trafiğe kapandı. Serik Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin yolu temizlemesi ve kamyonun çekiciyle kaldırılması üzerine 30 dakikanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kamyonetin sürücüsü Bayram Ali Kaymaz, "Antalya istikametinden geliyorum. Kavşakta kırmızı ışıklarda beklerken yeşil yandı. Ben hareket etmeye başlarken, kamyon aracımın ön kısmından çarptı. Çok süratliydi. Yapacak bir şey yok. Can kaybı olmaması sevindirici" dedi.

Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

ANTALYA'DA KAMYON İKİ ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ
ANTALYA'DA KAMYON İKİ ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ
ANTALYA'DA KAMYON İKİ ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ
ANTALYA'DA KAMYON İKİ ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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