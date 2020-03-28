Antalya'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
28.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:22
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ünal S'nin kullandığı 09 EL 801 plakalı kamyon, Antalya-Korkuteli kara yolunun 34. kilometresindeki Söğütçük mevkisinde devrildi.
Kamyonda bulunan Ümit S. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA