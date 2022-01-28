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Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve diğer liglerdeki takımların futbolcuları ile teknik ekipleri, cuma namazını kılmak için camii, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne geldi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kamp yapan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve diğer liglerdeki takımların futbolcuları ile teknik ekipleri, cuma namazını kılmak için camii, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne geldi.

Liglere verilen arada Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ne gelerek kampları sürdüren Süper Lig, 1. Lig ve diğer liglerdeki takımların futbolcuları ile teknik ekipleri, cuma namazını kılmak için camii, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne takım otobüsleriyle geldiler. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Malatyaspor, Altay, 1. Lig'de lider konumdaki Ümraniyespor'la, MKE Ankaragücü'nün yanı sıra Makedon futbol takımı Shkupi teknik ekip ve oyuncuları da camii içinde ve bahçesinde yan yana saf tuttu. - ANTALYA

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını 'Dinler Bahçesi'nde kıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Antalya, Cuma, Spor, Haber

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