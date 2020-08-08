Antalya'da kalp şeklinde armuda yoğun ilgi
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Antalya'da kalp şeklinde armuda yoğun ilgi

Korkutelili Armut üreticisi Şükrü Doğrul, yurt dışından getirdiği özel kalıplarla kalp şeklinde armut yetiştirmeye devam ediyor.

Antalya'da kalp şeklinde armuda yoğun ilgi
08.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:14

Korkutelili Armut üreticisi Şükrü Doğrul, yurt dışından getirdiği özel kalıplarla kalp şeklinde armut yetiştirmeye devam ediyor. Doğrul, "2 yıldır bin adet yetiştirdim. Bu yıl rakam yüksek, Diğer çiftçilere örnek olacağız, onlar da yetiştirecek. Böylece ihracat yapacak aşamaya geleceğiz" dedi.

Türkiye'de armut üretiminin yüzde 20'sine sahip Korkuteli ilçesinde girişimci çiftçi Şükrü Doğrul, kal armut yetiştirmeye devam ediyor. Korkutelili Armut üreticisi Şükrü Doğrul, yurt dışından getirdiği özel kalıplarla kalp şeklinde armut yetiştirmeye devam ediyor. Her ağaçta sadece bir adet bulunan ve tanesi 10 liradan satılan kalp şeklindeki armut, en çok sevgililer tarafından ilgi görüyor.

Korkuteli'nde yetişen ve coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen "karyağdı" armudunu dünyaya tanıtmak isteyen Doğrul, farklı ülkelerde tarım fuarlarına katıldı. Doğrul, armut bahçesindeki karyağdı armudunu herkesin bilmesi için Çin'den 1000 adet özel şeffaf kalp ve küp şeklinde kalıp getirtti. İlk yıl birkaç ağaçta kalıplar içine yerleştirdiği kalp şeklini alan armut elde etmeyi başaran Doğrul, bu yıl bin ağaca uygulama yaptı. Her ağaçtaki en iyi armudu kalıplara yerleştiren Doğrul, bu yıl neredeyse fire vermeden kalp şeklinde armut yetiştirdiğini kaydetti.

"Sevgililer ilgi gösteriyor"

Kalp şeklindeki armudun, büyük marketlerin yanı sıra sevgililer tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirten Doğrul, çiftlerin kendisini arayarak sipariş verdiğini söyledi.

Karyağdı armudu yetiştiriciliği ile geçimini sağladığını belirten Doğrul, "Bu armudumuzu daha nasıl geliştiririm diye incelemeye girdim. Armudumuzu dünyaya tanıtmak istedim. Armudumuz potasyum açısından çok zengin ve çok güzel bir lezzete sahip. Çin'den kalp ve küp şeklinde kalıplar ithal ettik. İlk önce nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Deneyerek nasıl ürün elde edeceğimizi çözdük" diye konuştu.

Ağacın kral meyvesini kabın içine yerleştirdiklerini dile getiren Doğrul, "Büyümelerini takip ediyoruz. Armut kalp şeklini aldıktan sonra hasat ediyoruz. İnternet üzerinden ve büyük marketlerden talep geliyor. İnsanlar farklılık için sevdiklerine armağan ediyor. Alanların kalbi kırılmasın diye en büyük meyveyi tercih ediyoruz" dedi.

"Akıllı bahçe"

Bahçesinin 'akıllı bahçe' diye geçtiğini belirten Şükrü Doğrul, toprak altında sulama sisteminin yer aldığını söyledi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün her yıl uygun meyve yetiştirdiği için mavi bayrak verdiğini kaydeden Doğrul, "Geçmiş yıllarda bin tane yetiştirdim. Diğer çiftçilere örnek olacağız, onlar da yetiştirecek. Böylece ihracat yapacak aşamaya geleceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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