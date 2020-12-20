Antalya'da, Kaleiçi'ndeki dönerci dükkanında yangın

ANTALYA'da, tarihi Kaleiçi'nde bulunan Saat Kulesi karşısındaki dönerci dükkanında, tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dönerci dükkanı ile yanındaki iş yerinde, hasar oluştu.

Tarihi Kaleiçi'ndeki Saat Kulesi karşısında yer alan dönerci dükkanında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Terasta tadilat yapan işçiler kaynak makinesi kullandığı sırada başladığı belirtilen yangının haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Dönerci dükkanı ile yanındaki iş yerinde, hasar meydana geldi. Yan taraftaki dükkanın sahibinin, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale edebilmesi için cam kapısını kırdığı öğrenildi. Çevredeki bazı kişilerin ise yangın sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye çalışması, dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN