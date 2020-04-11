ANTALYA'DA KALDIRIMLARA GECE PAZARI KURULDU İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağını açıklamasının hemen ardından Antalya'nın bazı mahallelerinde gece pazarı kuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağını açıklamasının hemen ardından Antalya'nın bazı mahallelerinde gece pazarı kuruldu.

Vatandaşlar sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için bu pazarlara akın etti, sosyal mesafe kuralları, seçmeden al kuralları unutuldu.

Bakanlık akşam saatlerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak kararının açıklanmasıyla Antalya'nın Kuzeyyaka ve Teomanpaşa mahallelerinde kaldırıma sebze-meyve pazarı kuruldu.

Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde, vatandaşlar sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için kaldırıma kurulan tezgahlara akın etti. Yasak saatinin başlamasına saatler kala kurulan pazarda vatandaşlar telaş ve kargaşayı aynı anda yaşadı. Sosyal mesafe kuralları da unutuldu.

Kaynak: DHA