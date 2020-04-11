Antalya'da kaldırımlara gece pazarı kuruldu Antalya'da sokağa çıkma yasağının ardından bazı mahallelerde kaldırım üzerine gece pazarı kuruldu.

Antalya'da sokağa çıkma yasağının ardından bazı mahallelerde kaldırım üzerine gece pazarı kuruldu. Sebze ve meyve satılan pazara vatandaşlar akın etti.

30 büyükşehir ve Zonguldak'a 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin hemen ardından Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Cadde ve sokaklarda araç trafiği yaşanırken, özellikle market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Kepez ilçesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise görenleri şaşırttı. Kuzeyyaka ve Teomanpaşa Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir kaldırım üzerine gece pazarı kuruldu. Vatandaşlar, sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için pazara akın etti. Esnafın satıştan oldukça memnun olduğu gözlenirken, pazarda yoğunluk dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA