Antalya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Güncelleme:
Antalya'da 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Valilik tarafından düzenlenen programda saygı duruşu yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Hulusi Şahin, deprem sonrası Türkiye'nin hızlı toparlanma sürecini ve sağlam şehirler oluşturmanın önemini vurguladı.

Antalya'da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Valilik tarafından Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, deprem olduğunda Malatya Valisi olarak görev yaptığını hatırlattı.

Depremzede olmakla dışarıdan gelip depremi yönetmek arasında büyük fark olduğunu belirten Şahin, "Üzerimizde hem büyük yük var hem de psikolojik olarak kırılmış oluyorsunuz. Deprem farklı bir gerçeklik. 6 Şubat depremi daha da farklı bir gerçeklik. Dünya böyle bir büyüklüğü görmemişti. Bu kadar yüksek miktarda insanı etkileyen böyle bir felaketi dünya tarihi görmemiş." dedi.

Dünya tarihinin bu kadar çabuk toparlanan bir ülkeyi de görmediğini anlatan Şahin, "Konteyner kentler, hastaneler her şey çok hızlı planlandı, kuruldu. Bu, devletin gücüdür. Milletimizle, devletimizle ne kadar övünsek azdır. Herkes el birliğiyle hareket etti." diye konuştu.

Depremde yıkılan binaların hemen hemen hepsinin işini iyi yapmayan bir kişinin hatası sonucu yıkıldığına dikkati çeken Şahin, "İşler doğru yapılsaydı bu acıları çekmezdik. Şehirleri ayağa kaldırdık ama yıkılan umutları, dağılan aileleri yeniden bir araya getiremeyiz. Acıları hiç yaşanmadan ortadan kaldırmak lazım. Bunun için sağlam şehirler, afete dirençli toplum üretmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Antalya AFAD İl Müdürü Necmi Erçin de depremin yaralarını sarmak için asrın birlikteliğini ortaya koyduklarını dile getirdi.

Erçin, Antalya ekibi olarak 258. saatte enkazda bir depremzedeyi kurtardıklarını kaydetti.

Antalya'nın aynı gün içerisinde farklı afetlere maruz kalabildiğine dikkati çeken Erçin, "Antalya, depremsellik açısından diğer illere göre riski düşük ama tamamen uzak değil. Antalya AFAD olarak diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

AFAD gönüllüsü Özgür Gömez ise deprem haberini alır almaz otobüsle yola çıktıklarını söyledi.

Hatay'da hiç uyumadan herkese yardım etmeye çalıştıklarını dile getiren Gömez, enkazlardan insanların yanı sıra evcil hayvanları da kurtardıklarını belirtti.

Törenin sonunda AFAD tarafından akredite edilen sivil toplum kuruluşlarına armaları takıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
