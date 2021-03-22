Antalya'da kağıt toplayıcısının darbedilmesi ve motosikletinin yakılması güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Antalya'da kağıt toplayıcısının darbedilmesi ve motosikletinin yakılması güvenlik kamerasınca kaydedildi

22.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:01
Antalya'da kağıt toplayıcısının darbedilmesi ve motosikletinin yakılması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kağıt toplayıcısının darbedildiği ve kullandığı motosikletinin yakıldığı anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kağıt toplayıcısının darbedildiği ve kullandığı motosikletinin yakıldığı anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

Fener Caddesi'nde dün gece meydana gelen kaza sonrası plakasız motosikleti kullanan ismi henüz öğrenilemeyen kağıt toplayıcısının, çarpıştığı kamyonetteki kişiler tarafından darbedildiği ve motosikletinin yakıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetin motosiklete iki kere çarpma anı, üç kişinin kağıt toplayıcısını darbedip, motosikletiyle atıkların tutuşturulması yer alıyor.

Görüntülerde, kağıt toplayıcısının yardımına koşan vatandaşların, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ettiği görülüyor.

Antalya'da dün gece saatlerinde, 07 BVR 49 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer B. (18) ile araçta bulunan Ali R. (19) ve Haktan Ç, kağıt toplayıcısını darbetmişti. Kamyonetle motosiklete zarar verip, arkasındaki kağıtları da çakmakla yakan şüphelilerden Ömer B. ve Ali. R. kovalamaca sonucu yakalanmış, diğerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Yaralanan kağıt toplayıcısının ise hayati tehlikesi olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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