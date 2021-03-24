Antalya'da kağıt toplayıcısını darbettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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Antalya'da kağıt toplayıcısını darbettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

24.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:21
Antalya'da kağıt toplayıcısını darbettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da kağıt toplayan yabancı uyrukluyu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Antalya'da kağıt toplayan yabancı uyrukluyu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi'nde yabancı uyruklu H.İ'nin darbedilmesi, motosikletine zarar verilmesi ve topladığı kağıtların yakılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen A.R, Ö.F.B. ve H.F.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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