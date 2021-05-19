Antalya'da kağıt toplayan çocuk, elinde bayrakla kortej tırının peşinden koştu
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Antalya'da kağıt toplayan çocuk, elinde bayrakla kortej tırının peşinden koştu

Antalya'da kağıt toplayan çocuk, elinde bayrakla kortej tırının peşinden koştu
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'da kağıt toplayan bir çocuk, çekçek arabası ve elinde bayrağıyla yaklaşık iki kilometre kortej tırının peşinden koştu.

Antalya'da kağıt toplayan bir çocuk, çekçek arabası ve elinde bayrağıyla yaklaşık iki kilometre kortej tırının peşinden koştu.

Konyaaltı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında süslenen tırda müzisyenler dün akşam saatlerinde mahalle ve sokak aralarını gezerek, bayram coşkusu yaşattı.

Kortej tırı, Hurma Mahallesi'nde gezerken "çekçek" diye tabir edilen arabayla çöplerden karton toplayan çocuk, tırın peşine takıldı.

Yaklaşık 2 kilometre, tırın peşinden koşturan çocuk, görevlilerin verdiği Türk bayrağını da sallayarak coşkuya ortak oldu.

Çocuğun görüntülerini izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye ekiplerince ulaşılan ve 8 yaşındaki Fuat Tuna olduğu belirlenen çocukla görüştü.

Ailesiyle 4 yıl önce Sakarya'dan Antalya'ya taşındığı ve Sarısu bölgesinde çadırda yaşadığı öğrenilen çocuğun, kortej tırıyla ilçede gezmesi sağlandı.

Antalya'da kağıt toplayan çocuk, elinde bayrakla kortej tırının peşinden koştu
Antalya'da kağıt toplayan çocuk, elinde bayrakla kortej tırının peşinden koştu
Antalya'da kağıt toplayan çocuk, elinde bayrakla kortej tırının peşinden koştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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