Antalya'da kağıda emdirilmiş uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ö. ve G.K'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliler, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçtı. Kovalamaca sonucu İ.Ö. ve G.K. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada kağıda emdirilmiş 75 bin 600 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3745 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam