Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi
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Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi

05.12.2020 09:08 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:21

Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren narkotik polisi kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirdi.

Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren narkotik polisi kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.A. ve A.D. isimli şahısların kullanmış oldukları araç ile uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgiye ulaştı. İstihbarat doğrultusunda yapılan çalışmalarda şahısların üzerlerinde, eşyalarında, araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeklerinin de desteğiyle arama yapıldı. Aramalarda 58 bin 200 kullanımlık olduğu değerlendirilen, daralı 186 gram gelen 194 adet 10x10 ebatlarında kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Şüpheli S.A. ve A.D. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan adliyeye sevk edilirken, S.A. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi
Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi
Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi
Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi
Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi
Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi
Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi
Kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık bonzai ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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