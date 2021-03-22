Antalya'da kadınlara yönelik aerobik ve pilates etkinliği ilgi gördü
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Antalya'da kadınlara yönelik aerobik ve pilates etkinliği ilgi gördü

22.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:04
Antalya'da kadınlara yönelik aerobik ve pilates etkinliği ilgi gördü

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ev hanımları için aerobik ve pilates egzersizleri düzenledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ev hanımları için aerobik ve pilates egzersizleri düzenledi.

Spor etkinliği, Antalya Spor Salonunda hafta içi her gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar, program sayesinde hem fazla kilolarından kurtuluyor hem de sağlık ve zindelik kazanıyor. Ayrıca ücretsiz diyetisyen desteğiyle beslenme seminerleri veriliyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı açıklamada, ev hanımlarının sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını, düzenli spor yapmalarını amaçladıklarını belirtti.

Kadınların antrenörler eşliğinde pilates ve aerobikle form tutmanın keyfini yaşadığını bildiren Gürhan, şunları kaydetti:

"Önceden hiçbir sosyal aktivitesi olmayan devamlı evin içinde oturan hanımlarımız var. Egzersiz programı sayesinde hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyorlar. Hanımlarımızın spora gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Fazla kilolarından kurtulmak, kilosunu korumak, en önemlisi de sporla sağlıklı yaşamın kapılarını aralamak isteyen tüm hanımlarımızı spor etkinliklerimize bekliyoruz."

Programa katılan kadınlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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