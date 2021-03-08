Antalya'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

08.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:12
Antalya'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan ile salgın tedbirleri kapsamında Narkotik, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlükleri görevlilerince Şarampol Caddesi kapalı yolda, kadınlara KADES hakkında broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Kadınlara toplumun temelini ailenin, ailenin temelini ise kadınların oluşturduğunun aktarıldığı etkinliğinde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin de tanıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 22:13:31. #1.14#
title