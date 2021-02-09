Antalya'da kadının cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Rus uyruklu kadının cep telefonunu silah zoruyla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Rus uyruklu kadının cep telefonunu silah zoruyla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Altınyaka yolunda Rus uyruklu Oolesia Fedarova'nın (35) cep telefonunun gasbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler K.G, Ö.O, A.D. ve A.Y. gözaltına alındı.
Gasbedilen telefon ile olayda kullanıldığı belirtilen kurusıkı tabanca şüphelilerin üzerinde bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı yağma" suçundan tutuklandı.
Yürüyüş yapan Oolesia Fedarova'yı dün silahla tehdit ederek cep telefonunu gasbeden 4 kişi otomobille kaçmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin