Son Dakika | Kadın polisler silahlı performanslarıyla göz doldurdu
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Son Dakika | Kadın polisler silahlı performanslarıyla göz doldurdu

14.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:40

Son dakika haberleri: Antalya'da başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken kadın polisler, poligonda aldıkları atış eğitimlerinde gösterdikleri performanslarıyla gururlandırıyor.

Antalya'da başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken kadın polisler, poligonda aldıkları atış eğitimlerinde gösterdikleri performanslarıyla gururlandırıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün farklı şubelerinde görev yapan kadın polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de eğitimlerine devam ediyor.

Günlük temel ve spor eğitiminin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda farklı silahlarla eğitim alan polisler, hedefleri metrelerce uzaklıktan tam isabetle vuruyor.

Poligondaki eğitimler, komiser yardımcısı Nisa Aydın'ın da aralarında bulunduğu kadın atış eğitmenleri tarafından veriliyor.

Eğitimlerin bir bölümü, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntülerde, çok sayıda polis, Kovid-19 nedeniyle maske takarak, sosyal mesafe kuralına göre atış eğitimi alıyor.

Görüntülerin sonunda Nisa Aydın'ın, "Türk polisi hazır mı?" sorusuna eğitime katılanların aynı anda "Daima hazır." cevabını verdikleri görülüyor.

Son Dakika | Kadın polisler silahlı performanslarıyla göz doldurdu
Son Dakika | Kadın polisler silahlı performanslarıyla göz doldurdu
Son Dakika | Kadın polisler silahlı performanslarıyla göz doldurdu
Son Dakika | Kadın polisler silahlı performanslarıyla göz doldurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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