Abisinden Boşanmak İsteyen Yengesini Öldürdü, Sabaha Kadar Cesedin Başında Bekledi
Yurt dışında çalışan abisiyle bugün boşanma davası olan Kırgızistan uyruklu yengesini boğarak öldüren kayınbirader, sabaha kadar yengesinin cesedin başında bekledi, ardından polise teslim oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, yurt dışında çalışan abisi ile bugün boşanma davası olan Kırgızistan uyruklu yengesini boğarak öldürdü.
YEĞENLERİNİ EVE BIRAKTI, YENGESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Olay, Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam Mehmet Ç. yurt dışında çalışan ve bugün boşanma davaları görülecek olan abisi Haydar Ç.'nin eşi 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Katerina Ç.'nin evine gitti. Görüşmeden önce 3 yeğenini kendi evine götüren Mehmet Ç., tekrar yengesinin evine döndü. Mehmet Ç. bir süre konuştuğu yengesini, çıkan tartışmanın ardından boğarak öldürdü.
SABAH KADAR BAŞINDA BEKLEYİP POLİSE GİTTİ
Sabaha kadar yengesi Katerina Ç.'nin cesedin başında bekleyen Mehmet Ç. sabah saatlerinde polise giderek olayı anlattı.
Olay yerine gelen polis, evde Katerina Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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yazık yaao bır anne serefsızzzzzzzzzzzzzz o cocukların gunahı basına olsun baslarına gelecek herseyın sorumlusu oldunuz. . allahtan korkmuyorsunuz . . vıcdanınzı yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hiç bir günümüz yok ki çirkin ölüm haberleri ile sarsılmayalım...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çocukların ne günahı var???Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dünyada türkiye birinci sırada.. sinsi... içi bozuk.. kötü insanlarla dolu..Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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öldümeye karşıyım boşanmak sancılı bir olay ve sarsıcı ama bu dininde hukukende bir hak . . . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır