Abisinden Boşanmak İsteyen Yengesini Öldürdü, Sabaha Kadar Cesedin Başında Bekledi
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Abisinden Boşanmak İsteyen Yengesini Öldürdü, Sabaha Kadar Cesedin Başında Bekledi

Yurt dışında çalışan abisiyle bugün boşanma davası olan Kırgızistan uyruklu yengesini boğarak öldüren kayınbirader, sabaha kadar yengesinin cesedin başında bekledi, ardından polise teslim oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, yurt dışında çalışan abisi ile bugün boşanma davası olan Kırgızistan uyruklu yengesini boğarak öldürdü.

YEĞENLERİNİ EVE BIRAKTI, YENGESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam Mehmet Ç. yurt dışında çalışan ve bugün boşanma davaları görülecek olan abisi Haydar Ç.'nin eşi 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Katerina Ç.'nin evine gitti. Görüşmeden önce 3 yeğenini kendi evine götüren Mehmet Ç., tekrar yengesinin evine döndü. Mehmet Ç. bir süre konuştuğu yengesini, çıkan tartışmanın ardından boğarak öldürdü.

SABAH KADAR BAŞINDA BEKLEYİP POLİSE GİTTİ

Sabaha kadar yengesi Katerina Ç.'nin cesedin başında bekleyen Mehmet Ç. sabah saatlerinde polise giderek olayı anlattı.

Olay yerine gelen polis, evde Katerina Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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