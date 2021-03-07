Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi
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Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi

07.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:03
Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi

Korona virüs haritasında turuncu renkle yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da, kademeli normalleşme sonrası eğlence mekanlarındaki görüntüler tedirgin etti.

Korona virüs haritasında turuncu renkle yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da, kademeli normalleşme sonrası eğlence mekanlarındaki görüntüler tedirgin etti. Gençlerin müzik eşliğinde eğlendiği bir mekanda neredeyse tüm masaların dolu olduğu ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

Turizm kenti Antalya, Sağlık Bakanlığının korona virüs haritasında 100 bin kişideki vaka oranında geçtiğimiz hafta 78,20, bu hafta ise 25 Şubat- 5 Mart tarihli verilere göre 82.05 oranıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı. Kentte kademeli normalleşme sonrası hafta sonu kısıtlaması kaldırılan cumartesi gününde bazı eğlence mekanlarında ortaya çıkan görüntüler ise korona virüse davetiye çıkardı. Tarihi Kaleiçi'ndeki bazı eğlence mekanlarının etrafı açık terasında çekilen görüntülerde gençlerin müzik eşliğinde eğlendiği, neredeyse tüm masaların dolu olduğu ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Görüntüler, eğlenen gençler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. - ANTALYA

Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi
Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi
Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi
Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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