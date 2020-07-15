Antalya'da kaçakçılık operasyonu Antalya'da kaçakçılık operasyonu -200 bin TL değeri olan kaçak malzemeler ele geçirildi Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte alkol ve sigara kaçakçılığı yapan şüphelilerin depolarında arama yapıldı.

Antalya'da kaçakçılık operasyonu

-200 bin TL değeri olan kaçak malzemeler ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte alkol ve sigara kaçakçılığı yapan şüphelilerin depolarında arama yapıldı. 200 bin TL değerinde piyasa değeri olan kaçak malzemeleri ele geçiren polis ekipleri, 3 şüpheli hakkında da adli işlem yaptı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, dün Kepez ilçesinde alkol imalatı yapıldığı tespit edilen bir depoda arama yapıldı. Aramada, 1 ton sahte alkol, 1 adet yer üstü plastik tank, 5 litrelik bidonlar içerisinde ambalajlanmış halde 215 litre sahte alkol, çok sayıda boş ambalaj kolileri ve bidonlar ele ele geçirildi. Aynı gün yine Kepez'de bir depo ve bir araçta gümrük kaçağı sigara ürünlerinin depolandığı ve piyasaya dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Adrese arama yapan polis ekipleri, 1 milyon 190 bin adet değişik markalarda gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Her iki olayda ele geçirilen kaçak malzemelerin toplam piyasa değerinin 200 bin TL olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler V.Y., İ.K. ve E.A. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan' adli işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA