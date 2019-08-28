Antalya'da kaçakçılık operasyonu

28.08.2019 13:44

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 588 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Selimiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren üç iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Aramada, sahte belgelerle ülkeye sokulan ve piyasa değerinin 235 bin lira olduğu belirtilen 588 gümrük kaçağı kol saati bulundu.

Kaçak saatlere el konularak, iş yeri sahipleri hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA