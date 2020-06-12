Antalya'da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişleri, uydu üzerinden ve sahada incelemeler yaptı.

Değerlendirmeler sonunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulan kaçak yapılar belirlenerek yapı kayıt belgeleri iptal edildi.

Tespitlerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Antalya Valiliğinden yıkım için kentteki belediyelere yazı gönderildi.

Bu kapsamda Kaş'ta başlatılan yıkımlara Bezirgan Mahallesi Kördere mevkisindeki 2 bin 800 metrekarelik alanda 11 blok halinde bulunan yüzme havuzlu villalarda devam edildi.

Kaynak: AA