Antalya'da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişleri, uydu üzerinden ve sahada incelemeler yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulan kaçak yapılar belirlendi, bunların Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Usulsüz, yanlış beyanda bulunulan ve belirlenen tarihten sonra yapıldığı anlaşılan binaların belgeleri iptal edildi.

Tespitlerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Antalya Valiliğinden, yıkım için Antalya'daki belediyelere yazı gönderildi. Bu kapsamda Kaş'ta başlatılan yıkımlara, Bezirgan Mahallesi Kördere mevkisinde devam edildi.

Kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecek

Kaş Belediyesi İmar Müdürlüğünden yıkımlarla ilgili yapılan açıklamada, ilçenin çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezi olduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gelen yazılar doğrultusunda kaçak yapı ve izinsiz uygulamaların yıkılmasının sağlandığı aktarılan açıklamada, "Bu yazılara istinaden geçtiğimiz günlerde Patara Yalı mevkisinde ve son olarak da Bezirgan Kördere mevkisinde kaçak yapılan yapıların yıkımına başlanılmış olup, bundan sonra da yıkımlar devam edecektir. İlçemizde kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA