Antalya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor Antalya'nın Kemer ilçesinin turistik bölgelerinde kaçak yapılar yıkılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinin turistik bölgelerinde kaçak yapılar yıkılıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında bulunan ilçelerinde kaçak yapıya izin verilmediğini belirtti.

Kaçak inşa edilen yapıların, ilgili yasa kapsamında yıkımına yeniden başladıklarını bildiren Topaloğlu, "Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta cerattaların yuvalama alanı olan, doğası ve sakinliğiyle dünyanın en iyi plajları arasında yer alan Çıralı'da 4 kaçak bungalovun yıkımını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Topaloğlu, turizm sezonu öncesi kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Kentteki kaçak büfelerin de yasal süreç içinde kaldırıldığına değinen Topaloğlu, Beldibi Mahallesi'nden Çıralı'ya kadar 31 Aralık 2017'den sonra inşa edilen yapıların hepsini yıkmaya başladıklarını belirtti.

Ekiplerin bölgede çalıştığını bildiren Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs nedeniyle ara vermiştik ama tekrar başladık. Kemer'deki bütün kaçak yapıları bir bir tespit ediyoruz, yıkıyoruz. Kemer'de kaçak yapılara asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum, lütfen kaçak yapı yapmasınlar. Kaçak yapıların cezaları artırıldı. Mutlaka yıkılacağı için kimse kaçak yapı yapmasın."

Kaynak: AA