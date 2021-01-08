Antalya'da kaçak su kullanan mermer ocağına ceza yazıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da kaçak su kullanan mermer ocağına ceza yazıldı

08.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:42
Antalya'da kaçak su kullanan mermer ocağına ceza yazıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak su kullanıldığı tespit edilen mermer ocağı işletmecisine para cezası uygulandıAntalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, Güneykaya Mahallesi'ndeki mermer ocağında kaçak su kullanıldığı ihbarını değerlendirdi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak su kullanıldığı tespit edilen mermer ocağı işletmecisine para cezası uygulandı

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, Güneykaya Mahallesi'ndeki mermer ocağında kaçak su kullanıldığı ihbarını değerlendirdi.

Söz konusu işletmenin, Harmankaya mevkisinden çıkan yer altı suyu kaynağına boru hattı döşeyip, usulsüz çektiği suyu kaçak yoldan ocak faaliyet alanına taşıdığı belirlendi.

Bunun üzerine mermer ocağı işletmecisine 7 bin 500 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fikri Sağlar İlker Başbuğ Mustafa Şentop
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Mesut Bakkal Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Cuma Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kaçak su kullanan mermer ocağına ceza yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 19:42:27. #1.14#
title