Antalya'da kaçak silah operasyonu
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Antalya'da kaçak silah operasyonu

23.12.2020 21:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:49
Antalya'da kaçak silah operasyonu

Yasadışı yollardan elde ettikleri silahları Antalya'da piyasaya sürmeye çalışan şebeke çökertildi.

Yasadışı yollardan elde ettikleri silahları Antalya'da piyasaya sürmeye çalışan şebeke çökertildi. Operasyonda 14 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya'nın Beyşehir ilçesinden temin ettikleri çok sayıda kaçak silahı Antalya'ya getirerek piyasaya sürmeyi amaçlayan 4 şüpheli şahsın bulunduğu aracı Serik ilçe girişinde durdurdu. Araç içerisinde aralarında aracın çeşitli bölmelerine saklanmış şekilde 14 adet tabanca, 15 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi. Araçta aralarında aranan bir şahsın da bulunduğu, H.K, E.A.Y, A.D ve 18 yaşından küçük M.T.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Antalya'da kaçak silah operasyonu
Antalya'da kaçak silah operasyonu
Antalya'da kaçak silah operasyonu
Antalya'da kaçak silah operasyonu
Antalya'da kaçak silah operasyonu
Antalya'da kaçak silah operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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