Antalya'da kaçak sigara operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da kaçak sigara operasyonu

Antalya'da kaçak sigara operasyonu
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 elektronik sigara ele geçirildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), E.A'nın ilçedeki marketlere gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çamyuva Mahallesi'nde E.A'nın aracında yapılan aramada, 170 paket kaçak sigara, 78 elektronik sigara ve 18 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A'nın, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Şifa kaynağı 'Diyadin Kaplıcaları'nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Şifa kaynağı "Diyadin Kaplıcaları"nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Demir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Onur Akay Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Ahmet Ağaoğlu Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da kaçak sigara operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:18:33. #1.14#

title