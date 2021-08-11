Antalya'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Antalya'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Antalya'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde 60 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 60 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi'nde bir iş yerinde kaçak nargile tütünü satıldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, 60 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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