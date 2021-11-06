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Antalya'da kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da kaçak makaron ele geçirildi

Türkiye genelinde müşterek kaçak alkol uygulaması kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde Antalya'da 4 bin 160 makaron ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) - Türkiye genelinde müşterek kaçak alkol uygulaması kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde Antalya'da 4 bin 160 makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 447 personelin katılımı ile 467 iş yerinde yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, 4 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği belirtildi. - ANTALYA

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