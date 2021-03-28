Antalya'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Antalya'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki tarihi alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 2 metal dedektörü ile çapa ve lamba gibi kazıda kullanılan malzemeleri ele geçirdi.

Zanlılar Z.B, İ.S, T.K. ve M.S, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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