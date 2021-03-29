Antalya'da kaçak kazı yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
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Antalya'da kaçak kazı yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Antalya'da kaçak kazı yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Yaylaalan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgede dedektörle arama yapan M.K'yi suç üstü yakaladı.

Bölgede ve şüphelinin üzerinde dedektör, 14 sikke, define aramada kullanılan alan 2 tarama çubuğu ve buna ait 4 anten, çapa, kazma, pusula, halat, çanta ve 12 pil ele geçirildi.

Gözatına alınan M.K'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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