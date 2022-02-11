Antalya'da kaçak kazı yaparken yakalanan 11 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Antalya'da kaçak kazı yaparken yakalanan 11 kişi gözaltına alındı

AA, Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'da kaçak kazı yaparken yakalanan 11 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaçak kazı yapan 11 kişi gözaltına alındı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaçak kazı yapan 11 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınyaka Mahallesi Başgöz mevkisindeki 1. derece sit alanında kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, S.Ö, O.Ş, Y.S, R.Ö, D.K, M.B, E.B, Y.T, H.A, H.K. ve C.A'yı kepçe ile kazı yaparken yakaladı.

Kazı yapılan yerde yaklaşık 15 metre derinliğinde, 30 metre genişliğinde çukur açıldığı ve çıkarılan toprakların içinde tarihi sütun ve sütün başı kalıntılarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Kaçak Kazı, Jandarma, Kumluca, Antalya, Güncel, Haberler

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