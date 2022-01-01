Antalya'da kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaaddin Mahallesi Güllüpınar mevkisinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.K, Ö.F.Ç, A.G.K, Y.E, A.H, A.A. ve M.Ç'yi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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