Antalya'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeören Mahallesi Gökdere mevkisinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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