Antalya'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeören Mahallesi Gökdere mevkisinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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