Antalya'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Antalya'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sırtköy Mahallesi'ndeki sit alanında bulunan mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen bölgede yaptığı çalışmada Y.E, S.K, S.G, K.K. ve M.G.'yi suçüstü yakaladı.

Jandarma ekibinin yaptığı aramada kaçak kazıda kullanılan jeneratör, büyük hilti ve delici hilti ucu ele geçirildi.

Gözatına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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