Antalya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
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Antalya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

AA, Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yanköy Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, A.D, A.A, H.Y. ve Ş.D'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullandıkları dedektör ve malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Servet Tümer - Güncel

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