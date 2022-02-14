Antalya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
AA, Servet Tümer - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yanköy Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, A.D, A.A, H.Y. ve Ş.D'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullandıkları dedektör ve malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Servet Tümer - Güncel